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Тчуамени: увидев камбэки «Реала» в ЛЧ, написал агенту: «Сделай всё, чтобы меня взяли туда»

Тчуамени: увидев камбэки «Реала» в ЛЧ, написал агенту: «Сделай всё, чтобы меня взяли туда»
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Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался о сумме трансфера в испанский клуб.

«Сумма трансфера? Не мне об этом говорить. Я стараюсь быть лучшим на своей позиции. Сумма трансфера меня совершенно не интересует.

Во время финала Лиги чемпионов уже вовсю шли переговоры с «Реалом». Когда я увидел матчи «Реала» с «ПСЖ» и «Манчестер Сити», я написал своему агенту и сказал: «Пожалуйста, сделай всё возможное, чтобы меня взяли туда», — приводит слова Тчуамени Marca.

Напомним, Тчуамени перешёл в «Реал» из «Монако» 11 июня. Контракт 22-летнего футболиста с мадридским клубом рассчитан на шесть лет. Сегодня, 14 июня, состоялась презентация Тчуамени в качестве нового игрока «Реала».

Лучшие камбэки «Реала» в международных матчах

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