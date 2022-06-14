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Лапорта: Суперлига продолжает свой путь и выступает за устойчивость футбола в Европе

Лапорта: Суперлига продолжает свой путь и выступает за устойчивость футбола в Европе
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отметил, что не отказывается от идеи создания Европейской Суперлиги.

«На данный момент у нас нет формата соревнований Суперлиги, это длительный процесс. Суперлига продолжает свой путь и выступает за устойчивость футбола в Европе. Следует прийти к гармонизации правил финансового фэйр-плей, чтобы избежать неравенства между клубами из разных лиг.

Мы должны наладить диалог с УЕФА для создания самого привлекательного турнира в мире. Мы готовы к переговорам. Думаю, что все острые углы будут сглажены и мы с УЕФА найдём общий язык в данном вопросе», — приводит слова Лапорты EFE.

Напомним, попытка создания Европейской Суперлиги была предпринята 12 клубами в апреле 2021 года.

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