Колыванов: мало что слышал о Йокановиче. Но ему в «Динамо» будет легче, чем Шварцу

Российский специалист Игорь Колыванов отреагировал на новость о назначении сербского специалиста Славиши Йокановича на пост главного тренера «Динамо».

«Честно говоря, мало что слышал о Йокановиче и ничего о нём не знаю. Но скажу, что ему будет легче в «Динамо», чем Шварцу, потому что он придёт практически на всё готовое. Определённый костяк команды есть, Шварц молодёжь вырастил, Славише надо будет лишь перестроить схему игры.

Он человек нам неизвестный, ему захочется доказать, что не зря его назначили. У нас сейчас тенденция такая, что «Спартак», «Локомотив», «Динамо» берут иностранных тренеров, и с этим ничего не поделать», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.