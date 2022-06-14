Зидан — Марсело: было честью делить с тобой раздевалку в «Реале»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан обратился к защитнику Марсело, ранее покинувшему мадридскую команду.



«Для меня было честью делить с тобой раздевалку. Ты отличный игрок, Марсело. Волшебный. Удачи на следующем этапе», — написал Зидан на своей странице в социальных сетях.



Напомним, Марсело стал футболистом «сливочных» в 2007 году. С тех пор бразильский защитник принял участие в 545 матчах во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи. Соглашение «Реала» с бразильским футболистом истекло по окончании сезона-2021/2022. Ранее стороны объявили, что оно не будет продлено.



Вместе с «Реалом» Марсело выиграл 25 трофеев. Это рекордный показатель в истории команды.