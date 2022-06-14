«Ливерпуль» объявил о переходе Дарвина Нуньеса из «Бенфики»

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес перешёл в «Ливерпуль», сообщает пресс-служба английского клуба. Соглашение форварда с мерсисайдской командой рассчитано до июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что трансфер Нуньеса обойдётся «Ливерпулю» в € 100 млн.

В минувшем сезоне-2021/2022 Дарвин Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче во всех турнирах за португальскую «Бенфику». Уругвайский форвард выступал за клуб с сентября 2020 года. В октябре 2019 года Нуньес дебютировал за сборную Уругвая, в составе которой в 11 матчах забил два гола.

«Ливерпуль» в 38 матчах набрал 92 очка и занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити» (93).

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