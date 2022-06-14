Зинченко, Малиновский и Ярмоленко примут участие в матче Лиги наций с Ирландией

Сегодня, 14 июня, состоится матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы B1 между Украиной и Ирландией. Команды будут играть на стадионе «ЛКС» в Лодзи (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
Украина: Дмитрий Ризнык, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Александр Зинченко, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Артём Довбик.
Ирландия: Кивин Келлехер, Дарра Ленихен, Дара О'Ши, Нэйтан Коллинз, Джеймс Макклин, Джейсон Моламби, Джош Каллен, Алан Браун, Джейсон Найт, Трой Пэрротт, Скотт Хоган.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Украиной и Ирландией выступают сборные Армении и Шотландии, которые уже сыграли сегодня (1:4). Национальная команда Украины лидирует в квартете.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
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