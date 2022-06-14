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Определились все участники ЧМ-2022 в Катаре

Определились все участники ЧМ-2022 в Катаре
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Стали известны все 32 сборные, которые выступят на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Из европейских команд на предстоящем мундиале выступят Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария и Уэльс.

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.

Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис.

Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония, Австралия.

Северная Америка: Канада, США, Мексика, Коста-Рика.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В последнем матче отборочного турнира сборная Коста-Рики встречалась с Новой Зеландией. Игра, прошедшая на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане (Катар), завершилась победой костариканцев со счётом 1:0.

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