Германия — Италия: Мюллер довёл счёт до разгромного
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В матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Германии принимает национальную команду Италии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). К 53-й минуте счёт 3:0 в пользу немецкой команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Германия — Италия.
На 51-й минуте нападающий сборной Германии Томас Мюллер забил в ворота итальянской национальной команды третий гол.
Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
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