Гарет Саутгейт прокомментировал разгромное поражение сборной Англии в матче с Венгрией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение в матче группового этапа Лиги наций УЕФА с Венгрией (0:4).



«Это моя ответственность. Я вносил изменения в атаку по ходу встречи, из-за чего мы стали играть слишком открыто. Все четыре матча — это моя ответственность. Я пытался сбалансировать игру, вписывая в команду молодых футболистов и давая отдых опытным игрокам. Не стоит продолжать публичную порку. В обеих встречах с Венгрией мы были недостаточно хороши. В этот раз мы получили своё наказание.



Это был важный опыт для многих молодых игроков. Венгрия — хорошая команда. Я думаю, что возложил слишком большую ответственность на игроков. Понимаю реакцию болельщиков на стадионе. Важно, чтобы люди продолжали поддерживать нас. Молодые игроки будут сильны в будущем. Моя работа — защищать игроков, я ответственен за результаты», — приводит слова Саутгейта BBC со ссылкой на Channel 4.