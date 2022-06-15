Томас Мюллер высказался о разгромной победе сборной Германии в матче с Италией
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Нападающий сборной Германии Томас Мюллер высказался о разгромной победе своей команды в матче четвёртого тура Лиги наций со сборной Италии (5:2).
«Сегодня мы были голодны, хотя никогда заранее не знаешь, как пойдут дела. При поддержке болельщиков мы показали отличный футбол. Наши амбиции — выход в финальный турнир Лиги наций», — приводит слова Мюллера официальный сайт УЕФА.
После четырёх туров сборная Германии занимает второе место в турнирной таблице Лиги А группы 3, записав в свой актив 6 очков. Сборная Италии, в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 5 очков.
В следующем матче Лиги наций сборная Германии сыграет с Венгрией, а национальная команда Италии встретится с Англией. Оба матча пройдут 23 сентября.
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