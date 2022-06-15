Александр Петраков высказался о первой потере очков сборной Украины в Лиге наций
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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью команды в матче четвёртого тура Лиги наций со сборной Ирландии (1:1).
«Ребята молодцы, дотянули. Сил уже не хватало, это 5 матч за короткое время. Длинный сбор очень был, ребята подустали, кто-то заболел. Была температура, многие приболели. Я всем благодарен. Брак в передачах — это всё усталость. Соперник был свежее, это было видно.
Ничья — ничего страшного, хорошо, что отыгрались. В перерыве был разговор, они собрались и смогли выйти. Возникли проблемы у Малиновского и Матвиенко», — приводит слова Петракова Sport.ua.
Ранее сборная Украины обыграла Ирландию и Армению. На данный момент сборная Украины единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги В группы 1.
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