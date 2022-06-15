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«Реал» готов купить Беллингема за € 90 млн этим летом

«Реал» готов купить Беллингема за € 90 млн этим летом
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Мадридский «Реал» готов купить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема за € 90 млн, сообщает Cadena Ser.

По данным источника, «Реал» не сможет привлечь его в этом году, потому что он уже использовал свою квоту для игроков из стран, не входящих в ЕС. Однако «Реал» хочет этим летом завершить сделку по игроку, который может присоединиться к команде перед сезоном-2023/2024. Мадридский клуб готов предложить Беллингему контракт на пять или шесть лет.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Беллингем выступает за «Боруссию» с 2020 года, перейдя из «Бирмингема» за € 25 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В минувшем сезоне игрок принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и сделал 14 результативных передач.

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