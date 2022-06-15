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Вячеслав Караваев: был готов, что Россию отстранят, ни на что не надеялся перед апелляцией

Вячеслав Караваев: был готов, что Россию отстранят, ни на что не надеялся перед апелляцией
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Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев высказался об отстранении российского футбола от международных соревнований.

«Я был готов, что нас отстранят, и ни на что не надеялся перед апелляцией. Просто смирился. Раз так, надо попытаться выиграть все три (или четыре, если об этом объявят официально) трофея внутри страны», — сказал Караваев в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгению Маркову.

Ранее стало известно, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. В результате сборная России не сыграла в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, пропустит мировое первенство в Катаре.

«Не сказал бы, что «Зенит» доминирует. Слово не нравится». Неизвестная сторона Караваева «Не сказал бы, что «Зенит» доминирует. Слово не нравится». Неизвестная сторона Караваева
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