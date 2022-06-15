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Григорий Бабаян объяснил, почему решил покинуть тренерский штаб ЦСКА

Григорий Бабаян объяснил, почему решил покинуть тренерский штаб ЦСКА
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Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян объяснил, почему решил покинуть тренерский штаб московского клуба.

«После окончания сезона я сказал, что планирую покинуть тренерский штаб ЦСКА. Руководство в тот момент попросило не спешить и подумать две-три недели. Но сейчас для меня важно сделать следующий шаг в карьере.

Я хорошо поработал в качестве ассистента в большом клубе, познакомился с новыми людьми и изучил чемпионат России изнутри. Это очень важный и полезный опыт. Но сейчас надо взять паузу и сделать следующий шаг. Неделю назад, когда узнал, что будет новый тренерский штаб, мы всё проговорили: было ясно, что я не останусь в качестве помощника. Наверное, мне это сейчас уже не так интересно. Нужно развиваться дальше», — сказал Бабаян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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