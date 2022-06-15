«Заткнитесь, клоуны». Каррагер ответил требовавшим отставки Саутгейта после 0:4 с Венгрией

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер обратился к болельщикам, призывавшим отправить в отставку главного тренера английской национальной команды Гарета Саутгейта после поражения в матче группового этапа Лиги наций УЕФА с Венгрией (0:4).
«Заткнитесь, клоуны. Этот тренер вывел Англию в двух турнирах на лучшие позиции с 1966 года. Кроме того, идея о том, что Саутгейт тянет команду вниз, — это чепуха. Нынешний состав сборной не лучше того, что был в 2004–2006 и 1996–1998 годах. Саутгейт преуспел. Отдохните, парни, и вернитесь на свой прежний уровень», — приводит слова Каррагера Goal.com.
Напомним, сборная Англии потерпела крупнейшее домашнее поражение за 94 года. В предыдущий раз английская национальная команда проигрывала с разницей в четыре мяча в 1928 году.
- 15 июня 2022
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