Денисов: когда перешёл в «Анжи», в один месяц получал 39 млн рублей. Я эти деньги не видел

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов рассказал о своём финансовом состоянии.



«Финансово я чувствую себя независимо. Первый мой контракт в «Зените» был $ 140 тысяч. В первые месяцы я их все уничтожал. Деньги давали в пакете. Я как придурок побежал покупать машину. Хотя жил на съёмной квартире. Красивая тачка, куча тёлок. Классика. Потом как-то утром встал и понял, что надо купить квартиру. Позвонил Паше Андрееву, взял у него $ 150 тыс. в долг и вложил в первую квартиру. Потом продал дороже.



Уже познакомился с женой Леной, появилась Вика. И я начал думать, куда вкладываться. Сначала хотел построить деревянные дома, но прогорел. Дал инвестировать деньги – прогорел. Потом снова прогорел. Тогда я думал, что самый умный. Потерял относительно много денег. И в 2011-м году нам дали чемпионат мира. Тогда коммерческие помещения в Питере стоили копейки. Я позвонил приятелю и сказал скупать всю возможную недвижку. И с того момента уже одиннадцатый год вкладываю. И сдаю их магазинам.



Когда я перешёл в «Анжи», евро вырос, плюс доход от недвижимости, и в один месяц я получал 37 и даже 39 млн рублей. Я эти деньги не видел. У меня были кредиты, которые я брал под недвижимость. К концу карьеры у меня получилось неплохо», — сказал Денисов на YouTube-канале Nobel.

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