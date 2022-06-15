Игорь Денисов раскритиковал «Зенит» за трусливую игру с «Бетисом»

Бывший игрок сборной России Игорь Денисов раскритиковал «Зенит» за трусливую игру в первом домашнем матче плей-офф Лиги Европы с испанским «Бетисом».

«Я посмотрел «Зенит» – «Бетис». Как можно в Петербурге играть так трусливо? Как ты хочешь их обыграть? В Петербурге ты должен играть высоко, в прессинг, первым номером. Под этот прессинг ты должен покупать футболистов. Под эту схему, но никак не оборонительную. Болельщики здесь любят играть первым номером. Но нужно 2–3 воспитанника. Семак гипотетически даст интервью, что я выпущу 2–3 футболистов и мы не выиграем чемпионат. Тогда вопрос к детской школе», — сказал Денисов в эфире YouTube-канала Nobel.

«Зенит» в минувшем сезоне уступил по сумме двух матчей испанскому «Бетису» на первой стадии плей-офф Лиги Европы.