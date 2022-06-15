Денисов: надо сказать спасибо Слуцкому, что сборная России вообще попала на Евро-2016
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Денисов рассказал о разговоре с экс-наставником национальной команды Леонидом Слуцким перед чемпионатом Европы 2016 года. Напомним, хавбек был включён в заявку сборной на Евро-2016, но пропустил турнир из-за травмы.
«Слуцкий меня взял в сборную, мы выиграли пять игр, в конце я получил травму. Я с Викторовичем разговаривал. Получил травму, пивка попил и откровенничал. Думаю, он помнит, о чём я говорил. И предсказания, что будет на чемпионате Европы, сбылись. Хотя, возможно, это было неправильно. К добру это не привело. И получили то, что получили. Но надо сказать спасибо Слуцкому, что мы вообще попали на чемпионат Европы», — сказал Денисов на YouTube-канале Nobel.
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