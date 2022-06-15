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Денисов: дай мне ноги Кокорина, я бы играл в «Барселоне»

Денисов: дай мне ноги Кокорина, я бы играл в «Барселоне»
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов поделился мнением о карьере нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Кокорин? Мне капец как его жалко. Это сильнейший футболист. Просто один из сильнейших футболистов десятилетия, который взял и загубил себя сам. Конечно, мне его жалко. В новостях показывают, когда он сидел в тюрьме и улыбался. Но это не улыбка – у него лицо такое. Он полная противоположность меня. Я что-то думаю, а ему пофиг. И это классно. Это надо принимать. Но то, что он загубил свою карьеру – это железно. Бог, дай мне его ноги, я играл бы в «Барселоне». Дай мне Аршавина ноги – я играл бы в «Барселоне», — сказал Денисов на YouTube-канале Nobel.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, куда перешёл из московского «Спартака». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2024 года.

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