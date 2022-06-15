Мюллер: Германия способна обыграть любую сборную, но у нас по-прежнему есть недостатки

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер отметил мужество команды в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 с национальной командой Италии (5:2).



«В этот раз мы проявили мужество. Мы не использовали некоторые крайне опасные моменты, но их создание — результат хорошего прессинга. У нас есть хорошие футболисты, отличный настрой и прекрасный проект. Мы можем обыграть любую сборную. Но у нас по-прежнему есть недостатки, над которыми нужно работать», — приводит слова Мюллера Bayern&Germany.



После четырёх туров сборная Германии занимает второе место в турнирной таблице Лиги А, группы 3, записав в свой актив шесть очков. Сборная Италии, в свою очередь, находится на третьем месте, набрав пять очков.

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