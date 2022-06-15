Защитник «Зенита» Караваев назвал фильмы, которые его мотивируют

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев назвал фильмы, которые его мотивируют.
«С женой смотрим «Зелёную стрелу», потому что я фанат комиксов, а Катя – сценарист, она даже подумывает о собственном кино. Из последнего увиденного – «Прошлой ночью в Сохо» с Аней Тейлор-Джой. Это фильм про девочку, которая приехала в общежитие, но ей там не давали учиться. Когда она сняла новую комнату у пожилой дамы и ложилась спать, то видела другую девушку. Будто бы проживала за неё жизнь, о которой на самом деле мечтала. Ещё хочу посмотреть новый сезон «Острых козырьков» – мне очень нравится этот сериал.
Сформировавшие меня фильмы? Их много. «Брат-2», советские фильмы, «Место встречи изменить нельзя» – вообще один из любимых. Советский кинематограф – это что-то особенное.
«Рокки» мотивирует меня в моменте, когда он под песню Eye of the tiger бежит по лестнице. И, возможно, так ответят многие спортсмены (смеётся). Очень нравятся «Троя» и «Гладиатор» – великолепные фильмы. «Легенда номер 17» – добрая, мотивационная картина про спорт. Кстати, про Андрея Мостового в «Зените» одно время шутили, что он легенда номер 17», — сказал Караваев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
Полное интервью с Вячеславом Караваевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 15 июня 2022
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