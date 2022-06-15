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Названы вероятные причины ухода Александра Кержакова из «Нижнего Новгорода»

Названы вероятные причины ухода Александра Кержакова из «Нижнего Новгорода»
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Стали известны причины, по которым российский тренер Александр Кержаков, скорее всего, не продлит контракт с «Нижним Новгородом».

Как сообщает Metaratings, генеральный директор нижегородцев Равиль Измайлов давно хотел прекратить сотрудничество с 39-летним специалистом. В качестве причины называются разные взгляды на развитие «Нижнего Новгорода», а также манера общения Кержакова. Кроме того, Измайлов считает, что у тренера не сложился контакт с командой.

Напомним, 1 июня у Александра истёк контракт с «Нижним Новгородом». Ранее «Чемпионат» сообщал, что Кержаков согласовал новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода». Будущее тренера зависит от решения губернатора Нижегородской области.

Нижегородский клуб под руководством Кержакова в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги занял 11-е место в турнирной таблице, избежав попадания в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

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