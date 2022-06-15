Радимов: Бакаева нельзя считать предателем «Спартака». Или ему закончить с футболом?

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о переходе экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в санкт-петербургский клуб.
«Можно ли считать Бакаева предателем «Спартака»? Предателем?! С чего вдруг? Прошли те времена. Тем более, «Спартак» не предлагал ему контракт. Ему закончить с футболом теперь? Нельзя его считать предателем. Можно ли считать усилением для «Зенита»? Конечно. Он игрок сборной России, молодой пацан, умеет играть в футбол.
С более сильными исполнителями он расцветёт в «Зените». Команда — чемпион. Если хочет добиваться больших высот, то нужно находиться в такой конкуренции. Зато, если Бакаев выиграет эту конкуренцию, вы представляете, какого игрока получите? Думаю, Семак был в курсе прихода этого футболиста. Соответственно, если он появился в «Зените», то Семак на него рассчитывает», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 15 июня 2022
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