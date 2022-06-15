Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новый главный тренер ЦСКА Федотов поделился ожиданиями от работы в клубе

Новый главный тренер ЦСКА Федотов поделился ожиданиями от работы в клубе
Комментарии

Новый главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от работы в стане армейцев.

«Здесь всё в наших руках и ногах. Все-таки у нас есть голова на плечах, она решает, где задачи рук и ног. Нужно думать, нужно анализировать. Это будущее, в которое мы с вами пытаемся заглянуть, но я думаю, что в этом нет необходимости.

У нас два сбора, подготовка к сезону, которой нужно воспользоваться. Нужно хорошо подготовиться. Старт не за горами. Мы должны быть готовы к 16-17 июля, когда стартует чемпионат. Плюс те 17 матчей на этом отрезке. И если все-таки состоится кубок РПЛ, ещё 7 встреч. Так что до зимы на этом отрезке 24 игры. Понятно, что нужна хорошая подготовка, чтобы выдержать этот темп», — сказал Федотов в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, сегодня, 15 июня, ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера клуба. Ранее специалист возглавлял «Сочи».

Новость по теме
Владимир Федотов высказался о переходе в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022