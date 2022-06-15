«Легенды». Обляков обратился к Березуцким

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков обратился к Алексею и Василию Березуцким, ушедшим из клуба.
«Алексей Владимирович и Василий Владимирович! Спасибо за совместную работу, за доверие, за наши совместные победы! Легенды», — написал Обляков в своём телеграм-канале.
Место Алексея занял Владимир Федотов. «Чемпионат» сообщал, что тренеры «Сочи» Олег Фоменко, Радик Ямлиханов и Мурат Искаков перейдут в ЦСКА вместе с Владимиром Федотовым.
Пост главного тренера ЦСКА занимал Алексей Березуцкий. Ранее сообщалось о скором уходе специалиста из московского клуба.
«Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). ЦСКА (50) финишировал на пятом месте в турнирной таблице, уступив «Краснодару» (50) по дополнительным показателям. Вылетели из РПЛ по итогам сезона «Уфа», тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».
- 15 июня 2022
-
23:55
-
23:39
-
23:15
-
23:11
-
23:09
-
22:53
-
22:50
-
22:49
-
22:42
-
22:36
-
22:17
-
21:49
-
21:47
-
21:44
-
21:38
-
21:33
-
21:14
-
21:00
-
20:44
-
20:42
-
20:25
-
20:24
-
20:19
-
20:15
-
20:10
-
20:09
-
19:59
-
19:58
-
19:49
-
19:47
-
19:47
-
19:35
-
19:30
-
19:28
-
19:25