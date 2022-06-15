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«Легенды». Обляков обратился к Березуцким

«Легенды». Обляков обратился к Березуцким
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков обратился к Алексею и Василию Березуцким, ушедшим из клуба.

«Алексей Владимирович и Василий Владимирович! Спасибо за совместную работу, за доверие, за наши совместные победы! Легенды», — написал Обляков в своём телеграм-канале.

Место Алексея занял Владимир Федотов. «Чемпионат» сообщал, что тренеры «Сочи» Олег Фоменко, Радик Ямлиханов и Мурат Искаков перейдут в ЦСКА вместе с Владимиром Федотовым.

Пост главного тренера ЦСКА занимал Алексей Березуцкий. Ранее сообщалось о скором уходе специалиста из московского клуба.

«Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). ЦСКА (50) финишировал на пятом месте в турнирной таблице, уступив «Краснодару» (50) по дополнительным показателям. Вылетели из РПЛ по итогам сезона «Уфа», тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».

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