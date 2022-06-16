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Садио Мане достиг устного соглашения с «Баварией» по условиям личного контракта

Садио Мане достиг устного соглашения с «Баварией» по условиям личного контракта
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане достиг полного устного соглашения с «Баварией» по поводу личных условий контракта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Отмечается, «Бавария» может подписать с Мане трёхлетнее контрактное соглашение. Переговоры с «Ливерпулем» вступают в завершающую стадию и в скором времени «Бавария» подаст новый запрос по трансферу сенегальского нападающего.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб предложит за 30-летнего футболиста € 35 млн + € 5 млн в виде бонусов, которые могут быть выплачены после определённого количества голов форварда.

Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года, перейдя из «Саутгемптона» за € 41,2 млн. Контракт Мане с «Ливерпулем» истекает в конце следующего сезона.

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