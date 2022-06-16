Милан огласил сумму, за которую готов продать Салемакерса

«Милан» выразил готовность расстаться с бельгийским полузащитником Алексисом Салемакерсом.
Как сообщает журналист Николо Скира, итальянский клуб готов продать 22-летнего бельгийца за сумму от € 15 млн до € 20 млн. В минувшем сезоне полузащитник забил один гол и сделал три голевые передачи в 36 матчах, из которых в 22 выходил в основном составе в Серии А.
31 января 2020 года полузащитник перешёл в «Милан» на правах аренды с опцией выкупа из бельгийского «Андерлехта». «Россонери» по окончании сезона воспользовались этой возможностью и выкупили игрока на постоянной основе.
Осенью 2020 года Алексис получил первый вызов во взрослую сборную Бельгии. Первый гол за сборную забил 5 сентября 2021 года в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с Чехией, отличившись на 65-й минуте игры.
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