Федотов рассказал, по какой модели планирует играть ЦСКА в новом сезоне

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, по какой модели планирует играть московский клуб в новом сезоне.



«Пока планируем играть по модели с тремя центральными защитниками. Нужно трудиться и не обременять коллектив громкими декларациями. Высокие цели любят тишину.



Слукавлю, если скажу, что не волнуюсь. Не волнуется только человек, которого уже нет. Правильное волнение двигает нас вперёд. Будем, как всегда, трудиться на совесть, и футбол нас за это отблагодарит», — цитирует Владимира Федотова «Спорт-экспресс».



Напомним, 15 июня ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера клуба. Ранее наставником ЦСКА был Алексей Березуцкий. До этого Федотов возглавлял «Сочи».

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