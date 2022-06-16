АПЛ объявила расписание сезона-2022/2023

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила расписание сезона-2022/2023.

Новый розыгрыш чемпионата Англии стартует 5 августа. Матчем-открытием станет противостояние «Кристал Пэлас» и «Арсенала».

Полное расписание 1-го тура АПЛ сезона-2022/2023:

5 августа, пятница

«Кристал Пэлас» — «Арсенал»

6 августа, суббота

«Фулхэм» — «Ливерпуль»

«Борнмут» — «Астон Вилла»

«Лидс Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

«Лестер Сити» — «Брентфорд»

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ноттингем Форест»

«Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон»

«Эвертон» — «Челси»

7 августа, воскресенье

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд хоув Альбион»

«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Полное расписание чемпионата Англии сезона-2022/2023 представлено на сайте АПЛ. Однако для пользователей из России он недоступен.