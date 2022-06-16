АПЛ объявила расписание сезона-2022/2023
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Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила расписание сезона-2022/2023.
Новый розыгрыш чемпионата Англии стартует 5 августа. Матчем-открытием станет противостояние «Кристал Пэлас» и «Арсенала».
Полное расписание 1-го тура АПЛ сезона-2022/2023:
5 августа, пятница
- «Кристал Пэлас» — «Арсенал»
6 августа, суббота
- «Фулхэм» — «Ливерпуль»
- «Борнмут» — «Астон Вилла»
- «Лидс Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
- «Лестер Сити» — «Брентфорд»
- «Ньюкасл Юнайтед» — «Ноттингем Форест»
- «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон»
- «Эвертон» — «Челси»
7 августа, воскресенье
- «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд хоув Альбион»
- «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Полное расписание чемпионата Англии сезона-2022/2023 представлено на сайте АПЛ. Однако для пользователей из России он недоступен.
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