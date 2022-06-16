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АПЛ объявила расписание сезона-2022/2023

АПЛ объявила расписание сезона-2022/2023
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Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила расписание сезона-2022/2023.

Новый розыгрыш чемпионата Англии стартует 5 августа. Матчем-открытием станет противостояние «Кристал Пэлас» и «Арсенала».

Полное расписание 1-го тура АПЛ сезона-2022/2023:

5 августа, пятница

  • «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

6 августа, суббота

  • «Фулхэм» — «Ливерпуль»
  • «Борнмут» — «Астон Вилла»
  • «Лидс Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
  • «Лестер Сити» — «Брентфорд»
  • «Ньюкасл Юнайтед» — «Ноттингем Форест»
  • «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон»
  • «Эвертон» — «Челси»

7 августа, воскресенье

  • «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд хоув Альбион»
  • «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Полное расписание чемпионата Англии сезона-2022/2023 представлено на сайте АПЛ. Однако для пользователей из России он недоступен.

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