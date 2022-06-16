Зарема Салихова: желаю Бакаеву поскорее освоиться в мурзилковых рядах

Зарема Салихова, супруга президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».



«Зелимхану спасибо за голы и передачи в футболке «Спартака», но сейчас желаю поскорее освоиться в мурзилковых рядах и стать обладателем чемпионств и турниров, которые на берегах Невы выигрываются ещё до первого свистка арбитра», — цитирует Салихову Sports.ru.



25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. За основу «Спартака» Зелимхан дебютировал в 2015 году. Бакаев провёл за красно-белых 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. В 2017 году Бакаев стал в составе «Спартака» победителем Суперкубка России, в 2018-м взял бронзу РПЛ, а в 2021 году — серебряные медали чемпионата. В 2022-м полузащитник выиграл Кубок России.



В сезоне-2021/2022 в 26 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился шестью результативными пасами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы.

Новость по теме Салихова: Бакаев два раза отказался удовлетворить просьбу по возврату 10-го номера Промесу