В «Герте» назвали спекуляцией информацию, что клуб хочет подписать игрока «Спартака» Крала

Директор по коммуникациям «Герты» Мартин Юнг отреагировал на информацию, что клуб хочет подписать игрока «Спартака» Алекса Крала.

«Герта» хочет подписать Алекса Крала? Мы не участвуем в спекуляциях», — сказал Юнг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее сообщалось об интересе к Кралу со стороны другого немецкого клуба – «РБ Лейпциг».



В сезоне-2021/2022 чешский футболист играл на правах аренды в английском «Вест Хэм Юнайтед». Игрок провёл по одному матчу в английской Премьер-лиге, Кубке Англии и Кубке лиги и не отметился результативными действиями.



Напомним, Крал стал игроком «Спартака» летом 2019 года. Сумма трансфера футболиста составила € 12 млн. Всего за московский клуб Крал провёл 60 матчей, в которых отдал шесть голевых передач.