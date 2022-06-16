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В «Герте» назвали спекуляцией информацию, что клуб хочет подписать игрока «Спартака» Крала

В «Герте» назвали спекуляцией информацию, что клуб хочет подписать игрока «Спартака» Крала
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Директор по коммуникациям «Герты» Мартин Юнг отреагировал на информацию, что клуб хочет подписать игрока «Спартака» Алекса Крала.

«Герта» хочет подписать Алекса Крала? Мы не участвуем в спекуляциях», — сказал Юнг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее сообщалось об интересе к Кралу со стороны другого немецкого клуба – «РБ Лейпциг».

В сезоне-2021/2022 чешский футболист играл на правах аренды в английском «Вест Хэм Юнайтед». Игрок провёл по одному матчу в английской Премьер-лиге, Кубке Англии и Кубке лиги и не отметился результативными действиями.

Напомним, Крал стал игроком «Спартака» летом 2019 года. Сумма трансфера футболиста составила € 12 млн. Всего за московский клуб Крал провёл 60 матчей, в которых отдал шесть голевых передач.

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