Хавбек «Спартака» Алекс Крал может перейти в «Герту» Шварца на правах аренды
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Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал может продолжить карьеру в Германии.
Как сообщает Fussball News со ссылкой на Bild, 24-летнего хавбека может арендовать «Герта», которую возглавляет бывший тренер «Динамо» Сандро Шварц.
Ранее сообщалось об интересе к Кралу со стороны другого немецкого клуба – «РБ Лейпциг».
В сезоне-2021/2022 чешский футболист играл на правах аренды в английском «Вест Хэм Юнайтед». Игрок провёл по одному матчу в английской Премьер-лиге, Кубке Англии и Кубке лиги и не отметился результативными действиями.
Напомним, Крал стал игроком «Спартака» летом 2019 года. Сумма трансфера футболиста составила € 12 млн. Всего за московский клуб Крал провёл 60 матчей, в которых отдал шесть голевых передач.
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