Тошич: после окончания карьеры вижу себя только в ЦСКА или «Партизане»

Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне игрок казахстанского «Тобола» Зоран Тошич рассказал о планах после завершения карьеры.



«Слава богу, я себя чувствую хорошо, играю практически каждый матч в «Тоболе». Я один из лидеров команды, почти в каждом матче забиваю и приношу пользу клубу. Сейчас у меня контракт до конца года, а потом я решу, что делать дальше. Если здоровье будет такое же, как и сейчас, думаю, продолжу карьеру.



Уверен, что после завершения карьеры я останусь в футболе, но в качестве кого, пока не определился. Футбол – моя жизнь, думаю, что могу быть полезен не только на поле.



Пока я играю в футбол, поддерживаю связь с руководством ЦСКА. Насчёт работы в клубе мы ещё не разговаривали. После завершения карьеры, может быть, поднимем этот вопрос. Если буду нужен клубу в любом качестве, я только рад помочь.



С кем из руководства ЦСКА поддерживаю связь? Когда возникают какие-то вопросы, мы с Романом Юрьевичем Бабаевым их решаем и с удовольствием общаемся. Я рад, что в клубе обо мне осталась хорошая память.



Мог бы я играть за «Црвену Звезду» или «Спартак», если бы был такой вариант? Я никогда не думал ни о «Спартаке», ни о «Црвене Звезде». Тем более мне сейчас 35 лет, и, думаю, я не нужен ни одному из этих клубов. «Партизан» и ЦСКА – две команды, которые в моём сердце и дали мне всё для футбольной карьеры. Поэтому я вижу себя только в этих двух клубах, как закончу карьеру», — цитирует Тошича Metaratings.

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