Сёмин объяснил, почему Дзюба может быть востребован в зарубежном чемпионате

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба может быть востребован в зарубежном чемпионате.
«Дзюба в «Фенербахче» — это слухи. Пока нет ничего конкретного. Могу ли представить Дзюбу не в РПЛ? Конечно. Он современный футболист и ценный игрок, потому что хорошо играет в чужой штрафной площади. И где бы он ни играл — Артём достаточно результативен. Поэтому я могу представить его в любом чемпионате. Такие игроки на вес золота», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в конце мая текущего года Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
- 16 июня 2022
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