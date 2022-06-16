Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в «Галатасарае» или «Трабзонспоре»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в чемпионате Турции. В услугах 25-летнего футболиста заинтересованы «Галатасарай» и «Трабзонспор», сообщает телеграм-канал «Мутко против».



Ранее сам полузащитник заявил, что не уверен, что останется в «Локомотиве», потому что его агенту поступают предложения из Европы.



Напомним, Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в сборную России.



«Локомотив» в 30 матчах набрал 48 очков и занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65).