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«В одночасье всё не исправишь». Президент «Реала» Перес — о финансовой ситуации в «Барсе»

«В одночасье всё не исправишь». Президент «Реала» Перес — о финансовой ситуации в «Барсе»
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о каталонской «Барселоне».

«В жизни бывают лучшие или худшие экономические ситуации. «Барса» — один из величайших клубов в мире, стоимость которого составляет от € 4 млрд до € 5 млрд. Они могут находиться в сложной экономической ситуации, но у них есть механизмы для того, чтобы двигаться вперёд, мы все этого хотим.

«Барса» — великий клуб, по моему мнению, мы две лучшие команды в мире, и, когда мы играем «эль класико», его смотрят 600 млн человек.

«Барселона» — это клуб, который стоит больших денег, и они могут переживать не лучшие времена. Лапорта находится на своём посту чуть больше года, всё не может быть исправлено в одночасье. Наберитесь терпения, и вы увидите, что будут великие «эль класико». Мы с Лапортой не разговариваем каждый день, но говорим, когда нас что-то беспокоит. У нас хорошие отношения», — цитирует Переса Marca.

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