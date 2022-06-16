Канищев: Семак — лучший тренер, но в новом сезоне у Федотова есть шанс доказать обратное

Бывший футболист сборной России Анатолий Канищев высказался о признании наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером сезона-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге.
«Если брать за основу спортивный принцип, то выбрать Семака лучшим тренером — логично. Здесь не поспоришь с общественным мнением. Семак и Федотов набрали одинаковое количество баллов? У него (Федотова. — Прим. «Чемпионата») есть шанс доказать обратное в следующем сезоне», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Стоит отметить, что Семак получит от РПЛ уже третью награду лучшему тренеру сезона подряд. В сезоне-2021/2022 Сергей привёл сине-бело-голубых к четвёртому подряд чемпионству.
В голосовании за звание лучшего тренера сезона участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы ведущих спортивных СМИ, телекомментаторы и тренер сборной России Николай Писарев.
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