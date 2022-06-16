Слуцкий подарил Муллину футболку, в которой игрок дебютировал в чемпионате России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вручил вернувшемуся в казанский клуб нападающему Камилю Муллину футболку, в которой форвард дебютировал в чемпионате России.
«Узнаю эту футболку. В ней я дебютировал в Премьер-Лиге. Потом она была у администраторов», — отреагировал на подарок игрок на видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.
Казанский клуб подписал годичный контракт с 28-летним нападающим. Футболист перешёл в «Рубин» в качестве свободного агента. Камиль уже выступал за главную команду «Рубина» в 2014 году, а в 2015 и 2017 годах выходил на поле в составе казанской молодёжки.
Муллин выступал за «Рубин», в составе которого провёл восемь матчей и забил один гол. Также форвард играл в «Локомотиве», «Роторе», «Соколе», «Нефтехимике» и «Тюмени». В сезоне-2021/2022 нападающий сыграл за «Ротор» 29 матчей, забил пять голов и сделал две голевые передачи.
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