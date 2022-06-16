Камиль Муллин вернулся в «Рубин»

Нападающий «Ротора» Камиль Муллин, который ранее уже выступал за «Рубин», вернулся в казанский клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Казанский клуб подписал годичный контракт с 28-летним нападающим. Футболист перешёл в «Рубин» в качестве свободного агента. Камиль уже выступал за главную команду «Рубина» в 2014 году, а в 2015 и 2017 годах выходил на поле в составе казанской молодёжки.



Муллин выступал за «Рубин», в составе которого провёл восемь матчей и забил один гол. Также форвард играл в «Локомотиве», «Роторе», «Соколе», «Нефтехимике» и «Тюмени». В сезоне-2021/2022 нападающий сыграл за «Ротор» 29 матчей, забил пять голов и сделал две голевые передачи.

В следующем сезоне казанцы будут выступать в ФНЛ.