«Барселона» планирует уменьшить фонд заработной платы на € 160 млн

Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу рассказал об актуальных задачах, стоящих перед клубом.



«Ситуация сложная, но она не имеет ничего общего с тем, что было год назад. Сейчас мы знаем масштабы ущерба и существующий дисбаланс. У нас есть средства и рычаги, чтобы исправить эту ситуацию, в кратчайшие сроки сделать ее благоприятной. Мы должны закрыть текущий год с прибылью – это влияет на наши репутацию и авторитет. Мы должны уменьшить фонд заработной платы еще на 160 миллионов, таким образов, сохранив его на уровне 400 миллионов. Это цифра, при которой у тренерского штаба может быть команда, способная достойно выступать во всех турнирах», – заявил Эдуард Ромеу в интервью Marca.

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