«Атлетико» предложил «Хетафе» Васса, но получил отказ
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«Атлетико» предложил «Хетафе» полузащитника Даниэля Васса, который перешёл в клуб в январе 2022-го.
Как сообщает Mundo Deportivo, «Хетафе» ответил отказом «матрасникам», потому что они заинтересованы в более молодых игроках. Речь идёт о Родриго Рикельме и Серхио Камельо.
33-летний игрок провёл за «Валенсию» и «Атлетико» 20 матчей в прошедшем сезоне Ла Лиги, в которых 19 раз выходил в основе, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Примечательно, что за команду Диего Симеоне датчанин сыграл только один матч. Это случилось в дебюте в матче с «Барселоной» 6 февраля, Васс провёл на поле весь второй тайм и больше в матчах участия не принимал.
У игрока действующий контракт с клубом до 2023 года.
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