«Атлетико» предложил «Хетафе» Васса, но получил отказ

«Атлетико» предложил «Хетафе» полузащитника Даниэля Васса, который перешёл в клуб в январе 2022-го.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Хетафе» ответил отказом «матрасникам», потому что они заинтересованы в более молодых игроках. Речь идёт о Родриго Рикельме и Серхио Камельо.



33-летний игрок провёл за «Валенсию» и «Атлетико» 20 матчей в прошедшем сезоне Ла Лиги, в которых 19 раз выходил в основе, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Примечательно, что за команду Диего Симеоне датчанин сыграл только один матч. Это случилось в дебюте в матче с «Барселоной» 6 февраля, Васс провёл на поле весь второй тайм и больше в матчах участия не принимал.

У игрока действующий контракт с клубом до 2023 года.