«Ливерпуль» может приобрести Беллингема уже этим летом

18-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем может перейти в «Ливерпуль» в текущее трансферное окно. Об этом сообщает Liverpool Echo.
Как отмечает источник, после упущенной возможности по приобретению Орельена Тчуамени (француз перешёл в «Реал») Беллингем стал приоритетной целью «Ливерпуля». Мерсисайдцы не планировали покупать его раньше лета 2023 года, но из-за последних трансферов конкурентов они могут пойти на такой шаг.
Сообщается, что потенциальная сумма трансфера составляет примерно € 59 млн.
В сезоне-2021/2022 Беллингем провёл 43 матча за «Боруссию» во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал 13 голевых передач. В 2020 году полузащитник дебютировал за сборную Англии.
10 финалов ЛЧ для «Ливерпуля»: как они проходили?
- 17 июня 2022
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