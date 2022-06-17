Женская сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв при этом ни одного матча

Женская сборная России в обновлённом рейтинге ФИФА поднялась на одну строчку — с 25-го на 24-е место.

Примечательно, что команда Юрия Красножана поднялась в таблице коэффициентов, не сыграв при этом ни одного матча. Дело в том, что сборная Чехии, опережавшая Россию, потерпела ряд поражений и потеряла существенное количество баллов. Это и позволило россиянкам подняться на 24-е место, а футболистки Чехии теперь – на 25-й строчке.

В первой тройке изменений не произошло. Сборная США продолжает возглавлять рейтинг. Второе место занимает Швеция, третье — Франция.

Рейтинг женских сборных по версии ФИФА:

1. США.

2. Швеция.

3. Франция.

4. Нидерланды.

5. Германия.

6. Канада.

7. Испания.

8. Англия.

9. Бразилия.

10. Северная Корея...

24. Россия.

25. Чехия.