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Женская сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв при этом ни одного матча

Женская сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв при этом ни одного матча
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Женская сборная России в обновлённом рейтинге ФИФА поднялась на одну строчку — с 25-го на 24-е место.

Примечательно, что команда Юрия Красножана поднялась в таблице коэффициентов, не сыграв при этом ни одного матча. Дело в том, что сборная Чехии, опережавшая Россию, потерпела ряд поражений и потеряла существенное количество баллов. Это и позволило россиянкам подняться на 24-е место, а футболистки Чехии теперь – на 25-й строчке.

В первой тройке изменений не произошло. Сборная США продолжает возглавлять рейтинг. Второе место занимает Швеция, третье — Франция.

Рейтинг женских сборных по версии ФИФА:

1. США.
2. Швеция.
3. Франция.
4. Нидерланды.
5. Германия.
6. Канада.
7. Испания.
8. Англия.
9. Бразилия.
10. Северная Корея...
24. Россия.
25. Чехия.

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