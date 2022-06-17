Женская сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв при этом ни одного матча
Поделиться
Женская сборная России в обновлённом рейтинге ФИФА поднялась на одну строчку — с 25-го на 24-е место.
Примечательно, что команда Юрия Красножана поднялась в таблице коэффициентов, не сыграв при этом ни одного матча. Дело в том, что сборная Чехии, опережавшая Россию, потерпела ряд поражений и потеряла существенное количество баллов. Это и позволило россиянкам подняться на 24-е место, а футболистки Чехии теперь – на 25-й строчке.
В первой тройке изменений не произошло. Сборная США продолжает возглавлять рейтинг. Второе место занимает Швеция, третье — Франция.
Рейтинг женских сборных по версии ФИФА:
1. США.
2. Швеция.
3. Франция.
4. Нидерланды.
5. Германия.
6. Канада.
7. Испания.
8. Англия.
9. Бразилия.
10. Северная Корея...
24. Россия.
25. Чехия.
Комментарии
- 17 июня 2022
-
13:58
-
13:54
-
13:42
-
13:33
-
13:30
-
13:16
-
13:14
-
13:14
-
13:12
-
13:08
-
13:00
-
12:58
-
12:56
-
12:32
-
12:28
-
12:24
-
12:18
-
12:16
-
12:05
-
11:52
-
11:27
-
11:22
-
11:16
-
11:15
-
10:59
-
10:57
-
10:45
-
10:39
-
10:35
-
10:30
-
10:28
-
10:10
-
09:59
-
09:58
-
09:49
Партнерский контент