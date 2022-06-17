«Артёму надо думать, как хорошо закончить карьеру». Александр Мостовой — о Дзюбе в Турции
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Фенербахче».
«Задача Артёма сейчас не закрепиться в составе, не делать шаги вперёд, а думать о том, как хорошо закончить карьеру, что обычно и бывает после 33 лет. Мы поняли, что в Питере на него не рассчитывают. Он ищет варианты, и, думаю, Турция — это хороший вариант. «Фенербахче» хорошо в лиге играет и в еврокубки попадает.
Станет ли «Фенербахче» последним клубом в карьере Дзюбы? Конечно, если подписываешь на один-три года. У нас многие уже в 30 устают и заканчивают. Артём правильно делает, это хорошо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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