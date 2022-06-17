«Пари Сен-Жермен» улучшил предложение по Шкриньяру
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«Пари Сен-Жермен» предложил € 50 млн и € 5 млн бонусами за 27-летнего защитника «Интера» и сборной Словакии Милана Шкриньяра, но миланский клуб запрашивает € 80 млн или € 65-70 млн без учёта бонусов. Об этом сообщает журналист Игнацио Дженуарди на своей странице в «Твиттере».
Ранее Foot Mercato стало известно, что у «Интера» нет цели удержать Шкриньяра любой ценой. В «Пари Сен-Жермен» уверены, что смогут успешно завершить трансфер, так как согласовали с игроком условия контракта.
Контракт Шкриньяра с «нерадзурри» истекает в конце следующего сезона, поэтому вероятность перехода очень высока.
В сезоне-2021/2022 Шкриньяр провёл 47 матчей в составе «Интера» во всех турнирах, в которых забил четыре гола.
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