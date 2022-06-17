Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил уровень медийного футбола в России. Напомним, Глушаков стал игроком медийной футбольной команды FC Reality и даже успел провести за неё один матч.
«Как бы оценил уровень медийного футбола? Понятно, что это не профессиональные футболисты и не профессиональная лига, уровень отличается. Это, наверное, сопоставимо с уровнем ЛФЛ, я тоже там играл. Плюс-минус такой же уровень. Ребята, которые не заиграли, они хотят себя проявить здесь, они не закопали для себя футбол и ещё хотят играть. Кто знает, может, в связи с нынешними событиями, кто-то наберёт форму и вернётся в РПЛ.
Чем больше футбола – тем лучше для всей страны. Мы должны получать удовольствие от футбола в нынешней ситуации», — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч».
- 17 июня 2022
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