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Денис Глушаков объяснил, почему участвует в медийном футболе

Денис Глушаков объяснил, почему участвует в медийном футболе
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков объяснил, почему решил принимать участие в медийном футболе. Напомним, Глушаков стал игроком медийной футбольной команды FC Reality и даже успел провести за неё один матч.

«Зачем мне нужен медийный футбол? Надо любить футбол, прежде всего. У меня был отпуск. В любом случае все понимают, что все играют. Не только в медийной лиге, но и на «коробках», кто-то спускается просто поиграть во двор. Но зачем терять время там, если можно поиграть с бывшими профессиональными футболистами, с популярными личностями, чтобы они пощупали игроков из Премьер-Лиги и тех, кто уже закончил. Это нормальное явление в российском футболе, и оно будет только расти», — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч».

Денис Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года, перейдя из «Ахмата» на правах свободного агента.

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