Дмитрий Хомуха прокомментировал свой уход из юношеской сборной России

Бывший старший тренер юношеской сборной России U15 Дмитрий Хомуха прокомментировал свой уход из национальной команды.



«Решение перейти на клубную работу принято в связи с тем, что в текущей ситуации международные соревнования фактически отменены. При работе со сборной командой это принципиально важно. Благодарен руководству Российского футбольного союза за то, что доверили мне работу в системе сборных. Это был неоценимый международный опыт.



Самым ярким моментом за это время стало успешное выступление команды 1996 года рождения, с которой мы выиграли золото и серебро чемпионата Европы. Четыре футболиста из той команды примерили футболки национальной сборной и успешно выступают за неё по сей день. Этот результат — самый значимый за всё время моей работы в РФС. Команда 2002 года рождения стала последней на сегодняшний день, кто отобрался на чемпионат Европы. Хотя на самом турнире выступили не так удачно, но сам факт того, что вышли на континентальное первенство, оставил положительные эмоции.



Вызов в сборную России — это большая честь, поэтому ребятам 2007 года рождения нужно продолжать всячески стремиться попасть в неё. Желаю им достойно защищать честь страны даже в сложных ситуациях», — цитирует Хомуху пресс-служба РФС.

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