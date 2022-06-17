Дмитрий Хомуха покидает юношескую сборную России

Российский футбольный союз и старший тренер юношеской сборной России U15 Дмитрий Хомуха достигли договорённости о расторжении контракта, сообщает пресс-служба РФС.



Специалист работал с командой, составленной из игроков 2007 года рождения, с ноября 2021 года. Под его руководством сборная провела четыре международных матча, в которых одержала две победы и потерпела два поражения. Хомуха продолжит тренерскую карьеру в футбольном клубе «Калуга».



Исполнять обязанности старшего тренера команды на селекционном сборе, который пройдёт в Москве с 20 по 27 июня, будет Владимир Волчек.



Дмитрий Хомуха работал с юношескими сборными России с 2010 года. Под его руководством сборная игроков 1996 года рождения становилась победителем чемпионата Европы до 17 лет (2013) и серебряным призёром чемпионата Европы до 19 лет (2015).



Специалист также возглавлял юношескую команду игроков 2002 года рождения. В 2019 году под руководством Хомухи сборная выступила в финальном раунде чемпионата Европы до 17 лет. На чемпионате Европы U19 команде сыграть не удалось по причине отмены турнира из-за пандемии COVID-19.