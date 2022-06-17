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Баляйкин: считаю, что мог предотвратить смерть жены. Это мой недосмотр

Баляйкин: считаю, что мог предотвратить смерть жены. Это мой недосмотр
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Бывший футболист «Рубина» Евгений Баляйкин рассказал, почему считает себя виноватым в смерти супруги. В декабре 2017 года она скончалась от рака.

«Возможно, я не пережил это до конца до сих пор. Поэтому уехал из СКА раньше завершения чемпионата, отпросился у руководства клуба. Вообще, не знаю, можно ли в принципе пережить такое. Я был в прострации, не понимал, что я, где я, не знал, что делать. Не знал, чего хочу дальше. Вообще, хочется ли чего-то в принципе.

Было приятно, что меня поддержали в Казани, как раз перед этим событием был матч с «Рубином». Здесь вывесили баннер. Я на поле не вышел, даже не могу представить, получилось бы у меня. Я уверен, что мог бы что-то сделать.

У нас ведь было время. Это мой недосмотр. Я считаю, что мог это предотвратить.

В самом начале болезни был момент, когда всё можно было предотвратить. И это должен был сделать я. Заставить лечиться силой, приводить за руку в клинику. Но я этого не сделал. Иногда это чувство уходит, пытаюсь смириться. Дай бог, в будущем появится команда, в которой я смогу забыться и снова думать только о футболе. Работа помогает в этом плане. У нас ведь было время. Это мой недосмотр. Я считаю, что мог это предотвратить», — цитирует Баляйкина «Спорт Бизнес Online».

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